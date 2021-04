I ricavi diminuiscono ma Florentino Perez rinforza il Real: fatta per Alaba, il sogno resta Mbappé

Nonostante le parole poco rassicuranti sul futuro del calcio e i mancati ricavi del suo Real Madrid (stimati in circa 300 milioni), Florentino Perez sta lavorando per rinforzare la rosa, alla quale vuole aggiungere almeno altri due campioni. Come riporta Marca, per David Alaba è praticamente fatta: il difensore austriaco arriverà a zero dal Bayern Monaco e sarà un'aggiunta importante per il reparto arretrato, considerate le alte possibilità di perdere Sergio Ramos. Il vero "colpo da 90", però, potrebbe essere Kylian Mbappé: l'attaccante non ha ancora rinnovato con il PSG (contratto in scadenza nel 2022) e potrebbe partire per una cifra vicina ai 150 milioni di euro.