Ufficiale Il 39enne Rafinha lascia il Sao Paulo ma non vuole ritirarsi. L'ex Bayern ora cerca squadra

vedi letture

Marcio Rafael Ferreira de Souza, meglio conosciuto come Rafinha, non proseguirà la sua avventura con la maglia del Sao Paulo. Il rinnovo dell'ex terzino di Genoa e Bayern Monaco sembrava scontato ma alla fine non è stato trovato l'accordo, come ha annunciato il club sui canali ufficiali.

Così, dopo tre stagioni, il classe 1985 cerca una nuova squadra per chiudere una carriera che lo ha portato anche a vestire le maglie di Coritiba, Flamengo, Olympiacos e Gremio e a vincere una Champions, una Libertadores e svariati titoli tra Germania e Brasile.