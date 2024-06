Ufficiale Il Bayer Leverkusen soffia al Girona uno dei leader: Aleix Garcia firma fino al 2029

Il Bayer Leverkusen si rinforza. I campioni di Germania hanno annunciato l'ingaggio di Aleix Garcia, 26enne protagonista nella fantastica cavalcata del Girona nell'ultimo campionato spagnolo. Ha firmato un contratto con il club tedesco fino al 30 giugno 2029.

"Aleix Garcia è un giocatore con eccezionali capacità strategiche, i suoi passaggi sono estremamente precisi e gioca con grande visione", ha detto l'amministratore delegato Simon Rolfes. Aleix ha qualità di leadership che saranno molto preziose per noi nei prossimi anni. Siamo felici di averlo potuto ingaggiare e sarà un fattore importante per raggiungere i nostri obiettivi ambiziosi".

Garcia, che la scorsa stagione ha segnato tre gol e fornito sei assist per il Girona, vede il passaggio ai campioni di Germania come "una grande cosa. Come i tifosi di tutta Europa, ho ammirato il Bayer Leverkusen per i suoi eccezionali risultati nella stagione appena finita. Sono entusiasta che un club come questo abbia fatto così tanto per prendermi. Ora voglio assolutamente soddisfare tutte le aspettative e dare il mio contributo a questa squadra e al club per continuare ad avere successo".