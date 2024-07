Ufficiale Il Bayern riprende Armindo Sieb. L'attaccante del 2003 va in prestito biennale al Mainz

Con una mossa a sorpresa, il Bayern Monaco riacquista Armindo Sieb. L'attaccante, che aveva lasciato il club bavarese nell'estate del 2022 per trasferirsi al Greuther Furth, torna a casa per 1,5 milioni di euro ma non resterà alla corte di Vincent Kompany: giocherà in prestito nel Mainz per le prossime due stagioni.

Sieb, classe 2003, ha disputato una grande annata nella seconda serie tedesca: con 12 gol e 3 assist in 33 partite è stato indubbiamente uno dei giocatori migliori del campionato.