Ufficiale Il Borussia Dortmund crede in Niko Kovac: annunciato il prolungamento fino al 2027

"Il Borussia Dortmund e Niko Kovac guardano insieme al futuro". Sono queste le prime parole del comunicato ufficiale del BVB a proposito del rinnovo di contratto di Niko Kovac, allenatore di 53 anni. Un attestato di fiducia, nonostante la partenza rivedibile in Bundesliga da parte della ciurma giallonera e l'unico punto trovato contro il St.Pauli all'esordio stagionale in campionato.

"L’allenatore ha prolungato il suo contratto con l’otto volte campione di Germania fino al 30 giugno 2027. Kovac e il suo staff tecnico avevano preso in mano il BVB lo scorso inverno, quando la squadra era all’undicesimo posto in classifica, e l’hanno condotta, grazie a una spettacolare rimonta finale, a qualificarsi nuovamente per la UEFA Champions League", si legge dall'annuncio.

Il direttore sportivo del club tedesco, Sebastian Kehl, ha dichiarato: "Siamo molto felici del rinnovo di contratto di Niko e del suo staff tecnico. Questa chiarezza è importante per tutti, per poterci concentrare al massimo sulla stagione e sulle sfide che ci attendono. Puntiamo al massimo successo e vogliamo affrontare ogni partita con convinzione, intensità e passione. Questi valori sono richiesti quotidianamente da Niko e dal suo team, e crediamo che insieme potremo proseguire il cammino di successo della parte finale della scorsa stagione".