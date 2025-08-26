Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Il Borussia Dortmund crede in Niko Kovac: annunciato il prolungamento fino al 2027

Il Borussia Dortmund crede in Niko Kovac: annunciato il prolungamento fino al 2027TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:10Calcio estero
di Yvonne Alessandro

"Il Borussia Dortmund e Niko Kovac guardano insieme al futuro". Sono queste le prime parole del comunicato ufficiale del BVB a proposito del rinnovo di contratto di Niko Kovac, allenatore di 53 anni. Un attestato di fiducia, nonostante la partenza rivedibile in Bundesliga da parte della ciurma giallonera e l'unico punto trovato contro il St.Pauli all'esordio stagionale in campionato.

"L’allenatore ha prolungato il suo contratto con l’otto volte campione di Germania fino al 30 giugno 2027. Kovac e il suo staff tecnico avevano preso in mano il BVB lo scorso inverno, quando la squadra era all’undicesimo posto in classifica, e l’hanno condotta, grazie a una spettacolare rimonta finale, a qualificarsi nuovamente per la UEFA Champions League", si legge dall'annuncio.

Il direttore sportivo del club tedesco, Sebastian Kehl, ha dichiarato: "Siamo molto felici del rinnovo di contratto di Niko e del suo staff tecnico. Questa chiarezza è importante per tutti, per poterci concentrare al massimo sulla stagione e sulle sfide che ci attendono. Puntiamo al massimo successo e vogliamo affrontare ogni partita con convinzione, intensità e passione. Questi valori sono richiesti quotidianamente da Niko e dal suo team, e crediamo che insieme potremo proseguire il cammino di successo della parte finale della scorsa stagione".

Solo con TIMVISION hai DAZN e PRIME in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva ora Online!
Articoli correlati
Kovac sul rinnovo: "Percepita fiducia. Vogliamo riportare il Dortmund alla sua vecchia... Kovac sul rinnovo: "Percepita fiducia. Vogliamo riportare il Dortmund alla sua vecchia forza"
BVB, altro passo falso. Kovac: "Rosso a Mané? No, non abbiamo meritato più di un... BVB, altro passo falso. Kovac: "Rosso a Mané? No, non abbiamo meritato più di un punto"
Borussia Dortmund, si avvicina il rinnovo di Kovac. La trattativa col tecnico è avanzata... Borussia Dortmund, si avvicina il rinnovo di Kovac. La trattativa col tecnico è avanzata
Altre notizie Calcio estero
Chi è Rio Ngumoha, l'enfant prodige del Liverpool e grande scottatura del Chelsea... Chi è Rio Ngumoha, l'enfant prodige del Liverpool e grande scottatura del Chelsea
"È stato folle. Szoboszlai sapeva che ero lì": l'estasi di Ngumoha, primo gol col... "È stato folle. Szoboszlai sapeva che ero lì": l'estasi di Ngumoha, primo gol col Liverpool
Kovac sul rinnovo: "Percepita fiducia. Vogliamo riportare il Dortmund alla sua vecchia... Kovac sul rinnovo: "Percepita fiducia. Vogliamo riportare il Dortmund alla sua vecchia forza"
Il Borussia Dortmund crede in Niko Kovac: annunciato il prolungamento fino al 2027... UfficialeIl Borussia Dortmund crede in Niko Kovac: annunciato il prolungamento fino al 2027
Southampton retrocesso, Sugawara fugge via: ufficiale il prestito al Werder Brema... UfficialeSouthampton retrocesso, Sugawara fugge via: ufficiale il prestito al Werder Brema
Marsiglia, trovato l'accordo con Emerson Palmieri: può lasciare il West Ham a breve... Marsiglia, trovato l'accordo con Emerson Palmieri: può lasciare il West Ham a breve
City, proseguono i contatti per Donnarumma: prezzo calato, il PSG ora chiede 30 milioni... City, proseguono i contatti per Donnarumma: prezzo calato, il PSG ora chiede 30 milioni
Il Galatasaray lo aveva in pugno, ora Akanji è conteso dal Palace: offerta inviata... Il Galatasaray lo aveva in pugno, ora Akanji è conteso dal Palace: offerta inviata al City
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Tutti dicono di essere d'accordo con la sfuriata di Italiano, ma siamo al 26 agosto e nessun direttore ha completato la squadra. Conte la scorsa stagione non avrebbe vinto se...
Le più lette
1 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di A tra conferme e nuovi arrivi
2 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle 20 di B tra conferme e nuovi arrivi
3 Oggi giocherebbero così: le formazioni tipo delle big europee tra conferme e nuovi arrivi
4 Tutti dicono di essere d'accordo con la sfuriata di Italiano, ma siamo al 26 agosto e nessun direttore ha completato la squadra. Conte la scorsa stagione non avrebbe vinto se...
5 Milan e Juventus, idea di scambio. Tuttosport titola: "Saelemaekers per Vlahovic"
Ora in radio
Rotocalcio 11:35Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:05Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:05A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Lo scambio Vlahovic-Saelemaekers risolverebbe due problemi (Kolo Muani permettendo)
Immagine top news n.1 The Wolf torna in Serie A. Il Sassuolo annuncia Nemanja Matic, il comunicato e i dettagli
Immagine top news n.2 Il Real Madrid non ha riscattato Nico Paz perché ha altre due possibilità per farlo
Immagine top news n.3 Conrad Harder al Milan, il talento nato in un club modello per tutti nel Mondo
Immagine top news n.4 Corsa e pressing, sembra già l’Inter di Chivu. E Sucic brilla a San Siro
Immagine top news n.5 Juventus tra Genoa e mercato: incognite Vlahovic e Nico Gonzalez
Immagine top news n.6 Dopo il caso Boniface il Milan ha scelto: fatta per Harder, nuovo bomber di Allegri
Immagine top news n.7 Un altro centravanti per Antonio Conte: Hojlund vicinissimo, può arrivare a Napoli a ore
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Nico Paz: come funziona la recompra del Real Madrid? E i sogni Inter e Spurs... Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Serie A in campo: otto volti nuovi da seguire nelle gare di oggi
Immagine news podcast n.2 Finalmente si parte: otto volti nuovi da seguire nelle quattro gare di oggi
Immagine news podcast n.3 Gli ultimi ritocchi che mancano al Torino dopo il colpo Asllani
Immagine news podcast n.4 Le assurde regole che ci impediscono di scovare Boniface in Nigeria
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Trento, Zocchi: "Sangalli forse in uscita. Di Carmine? Accordo mancato per dettagli"
Immagine news Serie A n.2 Di Gennaro: "Il Milan mi ha preso alla sprovvista con Harder. Il Como è la nuova Atalanta"
Immagine news Altre Notizie n.3 Dove può arrivare il Como di Fabregas? Il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Ziolkowski e altri quattro: l'impegnativa ultima settimana di mercato della Roma
Immagine news Serie A n.2 Roma, Massara vola a Londra per la riposta di Sancho: entro domani la scelta
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina, oggi il giorno di Fortini. Per il centro della difesa rispunta Lindelof
Immagine news Serie A n.4 Inter, Sucic: "In questi ultimi due mesi non vedevo l’ora di cominciare a giocare qui"
Immagine news Serie A n.5 Acquafresca: "Napoli sempre favorito. Il Como può entrare tra le prime sei"
Immagine news Serie A n.6 Inter, Lautaro: "Dopo il Mondiale per club abbiamo parlato tantissimo tra di noi"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 La Top 11 di Serie B: brilla Popov, molto bene il suo Empoli. Carrarese e Venezia top
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro, Noto: “Entro il fine settimana nuovi innesti per Aquilani”
Immagine news Serie B n.3 Un Baturina anche per la Serie B? Lo Spezia punta il fratello del fantasista del Como
Immagine news Serie B n.4 Rinaudo: "Palermo, tieniti stretto Corona: con Inzaghi può crescere e migliorare"
Immagine news Serie B n.5 Bari, non c’è solo l’attacco. In difesa si lavora al prestito di Cittadini dall’Atalanta
Immagine news Serie B n.6 Serie B, prima volta per i fratelli Shpendi: non avevano mai segnato nella stessa giornata
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trento, Zocchi: "Sangalli forse in uscita. Di Carmine? Accordo mancato per dettagli"
Immagine news Serie C n.2 Serie C, in archivio la 1ª giornata: tutti i marcatori dopo i primi 90' della stagione
Immagine news Serie C n.3 Ternana, ecco Ndrecka dalla Virtus Entella: ha sottoscritto un biennale con le Fere
Immagine news Serie C n.4 Rimini, c'è il tesseramento di Braglia e del suo staff: provvidenziale la cassa di compensazione
Immagine news Serie C n.5 Alleggerito il monte ingaggi della Salernitana: risolto il contratto di mister Martusciello
Immagine news Serie C n.6 Casertana, Mirko Carretta può lasciare. Su di lui tris di squadre dalla Serie D
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Dragoni prosegue con la Roma: per recuperare dall'infortunio e conquistare il Barcellona
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter, Bugeja: "Champions importante per noi, abbiamo le qualità per inseguire l'obiettivo"
Immagine news Calcio femminile n.3 Giulia Dragoni torna alla Roma in prestito per un altro anno
Immagine news Calcio femminile n.4 Milan Women, report medico: frattura del malleole peroneale per Nadine Sorelli
Immagine news Calcio femminile n.5 Sassuolo Femminile, Spugna: "Vittoria sul Milan? Risultato che sicuramente ci dà morale"
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women's Cup, in archivio la 1ª giornata: esordio top per Spugna, bene la Juve. Il punto
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Torna la Serie A. Siamo ancora un campionato interessante?