Ufficiale

Southampton retrocesso, Sugawara fugge via: ufficiale il prestito al Werder Brema

Southampton retrocesso, Sugawara fugge via: ufficiale il prestito al Werder Brema
Oggi alle 10:57Calcio estero
di Yvonne Alessandro

Con il Southampton retrocesso, Yukinari Sugawara ha preferito non scendere di categoria e di lasciare l'Inghilterra per approdare in Bundesliga. Il terzino destro giapponese di 25 anni infatti ha firmato con il Werder Brema per trasferirsi in prestito fino al termine della stagione, ma con diritto di riscatto in favore dei tedeschi.

Comunicato ufficiale
"L'SV Werder Bremen ha rafforzato la propria difesa con l’ingaggio del terzino destro Yukinari Sugawara, arrivato in prestito per una stagione dal Southampton. Il 25enne nazionale giapponese ha completato le visite mediche lunedì e si unisce ai biancoverdi con effetto immediato. L’accordo con il club di Championship prevede anche un’opzione di acquisto per l’estate prossima.

Yukinari Sugawara era approdato per la prima volta in Europa nel 2019, in prestito dal Nagoya Grampus all’AZ Alkmaar, che lo acquistò a titolo definitivo nel 2020. Con il club olandese ha collezionato 198 presenze ufficiali e segnato 14 gol. Nel 2024 si è trasferito in Inghilterra, dove ha giocato 35 partite (1 gol) con il Southampton".

Il nuovo acquisto proveniente dal Southampton è entusiasta della nuova sfida: "Sono davvero felice di essere qui. Il Werder è un grande club e non vedo l’ora di giocare allo stadio davanti ai tifosi". E l'allenatore, Horst Steffen, gli ha dato il benvenuto: "Yukinari ha dimostrato il suo valore ad alti livelli. È un terzino destro veloce e combattivo, che può giocare anche in altre posizioni sulle fasce. Nelle nostre conversazioni ha mostrato un atteggiamento e una mentalità molto positivi. Sono convinto che sarà un grande rinforzo per il gruppo".

