Ufficiale Il Botafogo cede un altro gioiello: Matheus Nascimento si trasferisce a LA Galaxy

Il Los Angeles Galaxy ha annunciato oggi di aver acquisito l'attaccante Matheus Nascimento in prestito dal Botafogo, squadra brasiliana di Serie A, fino al 31 dicembre 2025 con un'opzione di acquisto.

"Matheus è stato già impiegato nel più alto livello di competizioni professionistiche in Sud America da quando ha firmato a 16 anni ed è stato parte delle squadre nazionali del Brasile in ogni fascia d'età giovanile", ha affermato il direttore generale dei LA Galaxy Will Kuntz. "È una prospetto entusiasmante che sarà in grado di continuare il suo sviluppo nel nostro ambiente e non vediamo l'ora di vederlo integrarsi nel nostro gruppo per l'inizio della stagione MLS".

Nascimento, 20 anni, si unisce a LA dopo aver realizzato 12 gol e 7 assist in 98 presenze in tutte le competizioni in sei stagioni giocate con il Botafogo (2020-25). In cinque partite giocate (4 da titolare) con il Botafogo durante il Campeonato Carioca 2025, Nascimento ha registrato un gol e un assist. In nove presenze (2 presenze) in tutte le competizioni (Série A, Copa Libertadores, Campeonato Carioca, Carioca - Taça Rio) con il Botafogo durante la stagione 2024, Nascimento ha totalizzato due assist e ha aiutato il suo club a vincere la Copa Libertadores e il campionato brasiliano di Série A.

Nascimento ha fatto il suo debutto professionistico con il Botafogo all'età di 16 anni, diventando il giocatore più giovane nella storia del club.