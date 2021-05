Il Chelsea apre le porte del CdA ai tifosi: "Vogliamo che siano parte del processo decisionale"

Svolta epocale nel Chelsea dopo i grandi tumulti causati dalla decisione del club di aderire alla Superlega. La società londinese ha infatti annunciato che dal 1 ° luglio i tifosi saranno rappresentati alle riunioni del consiglio di amministrazione: "Tre tifosi eletti parteciperanno alle riunioni del consiglio per garantire che il sentimento generale della tifoseria sia considerato parte del processo decisionale del club. Ai candidati prescelti sarà richiesto di stipulare un accordo di riservatezza, simile per portata agli obblighi di riservatezza di un membro del consiglio di amministrazione del Chelsea. Ciò consentirà al club di discutere e chiedere consigli su un'ampia gamma di questioni. Non avranno diritto di voto e non parteciperanno ad alcuna riunione relativa a giocatori, staff, Academy e questioni connesse. Parteciperanno a circa quattro riunioni annuali e cambieranno alla fine di ogni stagione".