Il Chelsea vuole una punta di peso e sogna in grande: occhi su Haaland

La concorrenza sarà elevatissima, ma sicuramente in estate si scatenerà un'asta per Erling Braut Haaland. L'attaccante norvegese, come riportato dal Sun, piace anche al Chelsea: i blues vogliono rinforzare l'attacco con un centravanti di peso e a quanto pare il nome in cima alla lista è proprio quello del giocatore giallonero. La spesa non sarà di certo economica anche perché il Dortmund cercherà di ottenere il massimo dall'eventuale cessione di Haaland.