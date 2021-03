Il difensore più odiato d'Inghilterra ha salvato l'Inghilterra da una figuraccia a Wembley

vedi letture

87 milioni di euro sono un’etichetta difficile da togliersi di dosso. Tanto più se fanno di te il difensore più pagato nella storia del calcio. A maggior ragione se poi ti rendi protagonista di diversi svarioni. È la storia di Harry Maguire, approdato al Manchester United due anni fa per l’incredibile cifra di cui sopra, e anche per questo costantemente criticato in patria. Oltre, va detto, a tantissime incertezze in fase difensiva, che sarebbe il suo pane quotidiano. La rete è piena di ironie sulle capacità difensive del centrale classe ’93: si va dai classici meme ai reel su Instagram con tanto di colonna sonora dedicata. Ha il sapore di una piccola rivincita, così, la rete siglata dallo stesso Maguire a cinque minuti dalla fine della gara contro la Polonia: vale il 2-1 e la conseguente vittoria. Vale un passo in più verso Qatar 2022. E anche evitare tantissime polemiche: la Germania insegna. I tedeschi avrebbero fatto comunque peggio, ma anche un pareggio a Wembley contro la Polonia non sarebbe passato inosservato. Ci ha pensato Harry Maguire, il difensore più odiato d’Inghilterra.