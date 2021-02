Il figlio di Delap on fire con l'Academy del City: nove gol e due assist in quattro gare

vedi letture

Rory Delap è stato uno dei più iconici terzini del calcio inglese degli "Anni zero". Terzino irlandese che ha passato più di dieci anni tra Southampton, Sunderland e soprattutto Stoke City, Delap era noto per la particolarità delle sue rimesse laterali, praticamente dei corner battuti con le mani. Ritiratosi nel 2013, un nuovo Delap è tornato in auge nell'ultimo periodo nel football d'Oltremanica. Si tratta del figlio di Rory, Liam Delap, classe 2003 di proprietà del Manchester City, con cui ha già trovato l'esordio (con gol) in Carabao Cup, contro il Bournemouth. Il giovane Liam, che di ruolo fa l'attaccante, si è contraddistinto con l'Academy del City, e nelle ultime quattro uscite di Premier League 2 ha realizzato ben nove reti (tre doppiette, una tripletta, contro il Derby County) e due assist, trascinando i giovani del City. Un gioiellino che, già in questo campionato, potrebbe trovare spazio con la squadra di Guardiola, sempre più lanciata nella corsa al titolo.