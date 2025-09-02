Ufficiale Il Fulham si assicura per 40 milioni l'ala brasiliana Kevin

Il Fulham rende noto l'acquisto di Kevin, ala brasiliana di 22 anni, proveniente dallo Shakhtar Donetsk. Trasferimento a titolo definitivo, contratto quinquennale per il giocatore. Il club londinese ha speso 40 milioni di euro per il cartellino.

Queste le prime dichiarazioni del giocatore: "Sono felice di essere nel campionato più importante del mondo, e in un club così importante. Sono molto lusingato per tutto quello che sta succedendo nella mia vita e spero di segnare molti gol questa stagione e di fare un ottimo lavoro qui al Fulham".