Ufficiale Il Lorient si rinforza dalla Premier League sul gong: preso un giovanissimo dal Newcastle

La chiusura del calciomercato in Francia ha regalato un finale al cardiopalma, con diverse operazioni concluse negli ultimi istanti. Tra le squadre più attive c'è stato il Lorient, che ha messo a segno un colpo in extremis per rinforzare il proprio attacco. Poco prima del gong, infatti, i Merlus hanno ufficializzato l'arrivo in prestito di Trevan Sanusi, giovane e promettente ala del Newcastle United.

L'operazione, confermata sia dal club francese che da quello inglese, prevede un prestito secco per l'intera stagione 2025/26. Il classe 2007, considerato uno dei talenti più brillanti del vivaio dei Magpies, avrà così l'opportunità di mettersi alla prova in un campionato di alto livello come la Ligue 1. Il Newcastle, dal canto suo, ha augurato il meglio al giovane giocatore, sperando che possa accumulare esperienza preziosa allo Stade du Moustoir.

Per il Lorient si tratta di un'aggiunta importante, che aumenta le opzioni offensive a disposizione dell'allenatore. L'obiettivo è quello di dare linfa nuova al reparto d'attacco, puntando sulle qualità tecniche e la velocità di Sanusi per raggiungere una salvezza tranquilla. L'attesa è ora tutta per il debutto di questo giovane talento che, seppur a fine mercato, ha già catturato l'attenzione di tutti gli appassionati.