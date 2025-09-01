Ufficiale
Il Brentford mette le ali acquistando Nelson dall'Arsenal
Reiss Nelson è un nuovo giocatore del Brentford. L'esterno d'attacco, 25 anni, arriva dall'Arsenal con la formula del prestito.
