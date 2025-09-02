Ufficiale
L'Everton si rinforza a centrocampo col tedesco Merlin Rohl
TUTTO mercato WEB
L'Everton rende noto l'acquisto del centrocampista Merlin Röhl dal Friburgo. Trasferimento perfezionato con la formula del prestito con obbligo di riscatto nell'estate del 2026.
23 anni, centrocampista centrale, Röhl ha chiuso l'esperienza al Friburgo con 60 presenze e 3 reti
