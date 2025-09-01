Ufficiale Nuovo portiere per il Manchester United: ecco il belga Lammens

Il Manchester United comunica l'acquisto di Senne Lammens. Il portiere belga, 23 anni, arriva dall'Anversa a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino a giugno 2030.

"Sono estremamente orgoglioso di unirmi al Manchester United; è un sogno che si avvera. Gli ultimi anni sono stati un viaggio straordinario; ora si è concluso in una destinazione incredibile e, si spera, è l'inizio di qualcosa di speciale" ha dichiarato il portiere ai canali ufficiali del club.