Nuovo portiere per il Manchester United: ecco il belga Lammens
Il Manchester United comunica l'acquisto di Senne Lammens. Il portiere belga, 23 anni, arriva dall'Anversa a titolo definitivo e ha firmato un contratto fino a giugno 2030.
"Sono estremamente orgoglioso di unirmi al Manchester United; è un sogno che si avvera. Gli ultimi anni sono stati un viaggio straordinario; ora si è concluso in una destinazione incredibile e, si spera, è l'inizio di qualcosa di speciale" ha dichiarato il portiere ai canali ufficiali del club.
