Ufficiale Nottingham Forest, per la difesa rinforzo brasiliano. Ecco Cuiabano

Il Nottingham Forest rende noto di aver acquistato Luis Eduardo Soares da Silva, noto come Cuiabano, difensore brasiliano dal Botafogo. 22 anni, il giocatore si è trasferito a titolo definitivo e ha firmato un contratto quadriennale.