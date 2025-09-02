Ufficiale
Nottingham Forest, per la difesa rinforzo brasiliano. Ecco Cuiabano
Il Nottingham Forest rende noto di aver acquistato Luis Eduardo Soares da Silva, noto come Cuiabano, difensore brasiliano dal Botafogo. 22 anni, il giocatore si è trasferito a titolo definitivo e ha firmato un contratto quadriennale.
