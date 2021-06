Il futuro di Varane è sempre più nebuloso: o rinnova o verrà ceduto

Il contratto di Raphael Varane tiene banco a Madrid. Il difensore francese, che andrà in scadenza nel 2022, avrebbe chiesto un aumento dello stipendio dai 6 milioni che guadagna ora a circa 8-10 milioni. Il Real, dopo aver rinnovato il contratto di Nacho e aver acquistato Alaba, non vorrebbe rischiare di perdere a zero il francese, vista anche l'incognita Sergio Ramos, ma ha tracciato la linea: secondo Sport, infatti, o Varane rinnoverà in queste settimane o sarà messo sul mercato. Prezzo già fissato, circa 70 milioni, con il Manchester United disposto ad arrivare a 40-50 milioni. Settimane di fuoco a Madrid, dove il capitolo rinnovi si fa sempre più scottante.