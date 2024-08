Ufficiale Il Girona saluta Manu Vallejo: altro addio, l'attaccante non proseguirà con Michel

vedi letture

Il Girona ha comunicato sul proprio sito ufficiale di aver concluso il suo rapporto lavorativo con Manu Vallejo, che non proseguirà dunque con il club spagnolo ne LaLiga. Di seguito il comunicato:

"Manu Vallejo non resterà al Girona FC. Il calciatore 27enne di Cadice lascia il Club due anni dopo il suo arrivo, nell'estate del 2022. Prima di arrivare a Montilivi, Vallejo aveva trascorso del tempo al Cadice, nel Valencia, con il quale aveva giocato partite in Prima Divisione, e Deportivo Alavès. In biancorosso, l'attaccante andaluso ha giocato 8 partite ufficiali nella prima stagione. Nel gennaio 2023 è andato in prestito in cerca di minuti ed è passato al Real Oviedo, e la scorsa stagione, sempre in prestito, ha trascorso al Real Saragozza. Il Girona FC desidera ringraziare Manu Vallejo per il suo impegno e lavoro e gli augura buona fortuna per il suo futuro professionale. Grazie Manù!".