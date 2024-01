Ufficiale Il 'Gladbach cede un talento lussemburghese in Olanda. Prima il rinnovo del contratto

vedi letture

L'attaccante Yvandro Borges Sanches ha prolungato di un anno il suo contratto con il Borussia Mönchengladbach, estendendolo fino al 30 giugno 2026 e si trasferirà al NEC Nijmegen, squadra dell'Eredivisie, in prestito per i prossimi sei mesi.

Lo ha annunciato lo stesso club tedesco in un comunicato: "Yvandro è un giocatore giovane e di talento che è entrato a far parte della Nazionale lussemburghese da quando è entrato nel nostro club. Tuttavia, per il suo sviluppo è fondamentale che riceva quanto più tempo di gioco possibile ad alto livello. Il suo stile di gioco gli consentirà di ambientarsi rapidamente in Olanda e di migliorare il più possibile”, ha affermato l'amministratore delegato Roland Virkus. "Siamo davvero felici che Yvandro abbia deciso di prolungare il suo contratto con noi fino al 2026. Dimostra che si vede qui in futuro".

Yvandro Borges Sanches si è trasferito al Gladbach nell'estate del 2020 dal Racing FC Union Luxemburg. L'attaccante ha giocato a livello giovanile nell'U17, U19 e U23 prima di fare il suo debutto con la prima squadra nel primo turno della DFB-Pokal 2022/23, contro l'SV Oberachern. Il nazionale lussemburghese ha giocato due volte in DFB-Pokal e tre volte in Bundesliga la scorsa stagione, mentre in quella attuale gli sono stati riservati solo alcuni spezzoni.

Borges Sanches ha giocato tre partite con la nazionale U15/16 e ha giocato con l'Under 21 prima di debuttare con la nazionale maggiore del Lussemburgo nel settembre 2021 in una partita di qualificazione alla Coppa del Mondo contro la Serbia. Ha giocato titolare anche nella partita successiva, un'amichevole contro il Qatar, e ha segnato il primo gol nell'1-1 finale. Il 19enne ha già all'attivo 23 presenze in nazionale e tre gol.