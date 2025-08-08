Ufficiale Heracles Almelo, dal Borussia Mönchengladbach arriva Yvandro Borges Sanches

L’Heracles Almelo ha ufficializzato l’ingaggio di Yvandro Borges Sanches, attaccante esterno di 21 anni che arriva dal Borussia Mönchengladbach.

Nato in Lussemburgo da genitori capoverdiani, Borges Sanches ha già collezionato 26 presenze e 3 gol con la nazionale lussemburghese. Con il Borussia Mönchengladbach ha disputato 8 partite in prima squadra, debuttando in Bundesliga a soli 18 anni. Nella stagione 2023-2024 ha giocato in prestito al NEC, accumulando ulteriore esperienza nella Eredivisie. Per il giovane talento si tratta quindi di un ritorno nel massimo campionato olandese: "Questa squadra ha qualità interessanti e credo sia l’ambiente giusto per crescere e fare nuovi passi nella mia carriera. Inoltre, sono rimasto colpito dalle ottime strutture del club. Qui si respira entusiasmo e voglia di migliorare, e questo mi motiva molto", ha dichiarato l’attaccante, che ha firmato un contratto triennale.

Il direttore tecnico Nico-Jan Hoogma ha commentato: "Yvandro è un esterno veloce, capace di giocare su entrambe le fasce. È forte nell’uno contro uno e ha un ottimo tiro. Con il suo arrivo completiamo l’organico e siamo pronti per affrontare la nuova stagione".