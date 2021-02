Il Liverpool si riscopre fragile: seconda sconfitta consecutiva in casa dopo 68 match senza k.o.

Quattro anni senza mai perdere una partita in casa. Ben 68 partite, ma tutte le serie sono destinate a interrompersi. E così il Liverpool si è riscoperto improvvisamente fragile a casa sua: dopo il Burnley, anche il Brighton è riuscito ad espugnare Anfield, mettendo a nudo tutti i problemi della squadra di Jurgen Klopp, decimata dalle assenze, soprattutto in difesa, ma anche incapace di pungere in avanti. Ora i punti di distacco dal Manchester City sono 7 (i ragazzi di Guardiola hanno una gara in meno), e domenica c'è lo scontro diretto, proprio nella tana dei Reds. Potrebbe arrivare già il passaggio di consegne.