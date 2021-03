Il Manchester City di Guardiola crolla dopo 21 successi in fila: il ko mancava da novembre

Manchester è tinta di rosso, dopo la vittoria, a sorpresa, dello United contro il City di Guardiola, reduce da una impressionante striscia positiva che durava da mesi. I citizens infatti, non perdevano in Premier da ben tre mesi e mezzo, dalla sconfitta contro il Tottenham di José Mourinho. Era il 15 dicembre, e da lì il City non ha mai più perso, fino a questa sera. L'ultima gara non vinta, invece, risaliva al 15 dicembre, dal pareggio contro il WBA.