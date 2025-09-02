Ufficiale Il Manchester City saluta il portiere più vincente della sua storia: Ederson è del Fenerbahce

In giornata è arrivata l'ufficialità di Ederson al Fenerbahce. Il portiere brasiliano saluta il Manchester City dopo 8 stagioni e approda nel club gialloblù di Istanbul, che è riuscito ad accaparrarselo vincendo il testa a testa contro i 'cugini' rivali del Galatasaray. Questo l'annuncio del Fenerbahce: "Il nostro club ha raggiunto un accordo con il Manchester City per il trasferimento del portiere brasiliano Ederson. Il giocatore è stato portato a Istanbul per completare l'acquisto ufficiale".

Questo, invece, il lungo comunicato di concedo dei Citizen: "Ederson ha lasciato il Manchester City dopo otto anni ricchi di trofei all'Etihad Stadium. Il portiere brasiliano è uno dei giocatori di maggior successo nella storia del Club, avendo vinto 18 titoli importanti sotto la guida di Pep Guardiola. Questo bottino comprende sei Premier League, due FA Cup, quattro Coppe di Lega, tre Community Shield e i nostri primi successi in Champions League, Supercoppa UEFA e Coppa del Mondo per Club FIFA. In effetti, i suoi sei titoli di campionato lo rendono il portiere più decorato dell'era della Premier League del calcio inglese. Ora 31enne, ha lasciato il City per unirsi alla squadra turca del Fenerbahce

Dopo essere arrivato a Manchester prima della stagione 2017/18, ha giocato 372 partite in tutte le competizioni come prima scelta di Guardiola tra i pali in Premier League e Champions League. Infatti, solo Bernardo Silva ha giocato più partite di Ederson per il City dall'estate del 2017. Nessun portiere ha mai mantenuto la porta inviolata in Premier League per il City più del brasiliano: 122 in 276 presenze in campionato. Dopo il terzo posto nella prima stagione di Guardiola, l'allora ventitreenne è stato uno dei tanti acquisti dell'estate 2017 che hanno dato vita a un'era di dominio mai vista prima nel calcio inglese. Da quando è arrivato, il City ha vinto sei delle ultime otto Premier League e ha collezionato un record di quattro titoli consecutivi tra il 2020/21 e il 2023/24.

Oltre ai numeri, Ederson è stato anche il leader di una rivoluzione in termini di aspettative nei confronti dei portieri di alto livello della Premier League. Eccezionalmente calmo sotto pressione, la capacità di passaggio del portiere è stata fondamentale per avviare gli attacchi dalla profondità, mentre era sempre pronto a uscire dalla sua porta per spegnere un contropiede avversario. Questo prima ancora di parlare della sua abilità nel parare i tiri, che lo ha portato a compiere parate spettacolari e decisive nel nostro cammino verso così tanti riconoscimenti. In particolare, il numero 31 è stato una presenza imponente nella corsa alla gloria della Champions League 2022/23, con diverse presenze decisive nelle fasi finali della nostra vittoria in finale contro l'Inter a Istanbul. Ederson ha ricevuto anche tre Golden Glove Awards, il prestigioso riconoscimento assegnato al portiere con il maggior numero di reti inviolate in Premier League. Ha vinto il premio sia nel 2019-20 che nel 2020-21, e ha condiviso il premio nel 2021-22 con Alisson Becker dopo che entrambi i portieri hanno registrato 20 clean sheet".