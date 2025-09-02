Ufficiale Il Porto regala un ex Spezia a Farioli: ufficiale l’arrivo di Jakub Kiwior dall’Arsenal

Il Porto ha messo a segno un rinforzo di peso per il reparto arretrato, assicurandosi Jakub Kiwior dall’Arsenal. Il difensore polacco, 24 anni, arriva in Portogallo con la formula del prestito con diritto di riscatto, seguendo le orme del connazionale Jan Bednarek, capitano della nazionale. Nato il 15 febbraio 2000 a Tychy, nel sud della Polonia, Kiwior ha mosso i primi passi nel club locale GKS Tychy prima di trasferirsi giovanissimo in Belgio, all’Anderlecht. Dopo tre anni a Bruxelles, è rientrato più vicino a casa scegliendo la Slovacchia, dove ha esordito tra i professionisti con lo Železiarne Podbrezová e poi si è affermato con lo Žilina.

Le ottime prestazioni lo hanno portato in Serie A, allo Spezia, dove sotto Thiago Motta ha inizialmente giocato a centrocampo prima di tornare stabilmente in difesa con Luca Gotti. Nel gennaio 2023 è arrivata la grande occasione in Premier League: l’Arsenal lo ha portato a Londra, dove in due stagioni e mezzo ha collezionato 68 presenze, di cui 24 in Champions League.

Con i Gunners è stato protagonista di partite memorabili, come i quarti di finale della scorsa edizione di Champions contro il Real Madrid, superato con Kiwior titolare in entrambe le gare, fino alla semifinale contro il PSG campione d’Europa. Punto fermo della nazionale polacca, ha già totalizzato 35 presenze con l’aquila bianca sul petto, spesso in coppia con Bednarek. Al Porto indosserà la maglia numero 4, pronto a guidare la difesa dei Dragões nelle sfide che verranno.