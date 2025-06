Ufficiale Il Nottingham Forest saluta Toffolo: "Contributo inestimabile dentro e fuori il campo"

vedi letture

Il Nottingham Forest ha annunciato che Harry Toffolo lascerà il club alla scadenza del suo contratto, il prossimo 30 giugno: "Dal suo arrivo dall'Huddersfield Town nel 2022, Toffolo ha dato un contributo inestimabile non solo in campo, ma anche fuori. L'anno scorso, il ventinovenne è stato nominato ambasciatore di Tricky to Talk, il programma di salute mentale del Nottingham Forest Community Trust, dopo aver raccontato la sua storia personale e la sua esperienza con i problemi di salute mentale, ascoltando attivamente i partecipanti che condividono difficoltà simili.

Toffolo ha inoltre partecipato a numerose visite alle scuole calcio del Community Trust, contribuendo a ispirare la prossima generazione di aspiranti calciatori; il suo contributo fuori dal campo è stato giustamente riconosciuto, in quanto è stato nominato PFA Community Champion del Club nella stagione 2023/24.

Toffolo, che ha collezionato 57 presenze con il Forest, è stato autore di un eccezionale salvataggio sulla linea di porta nella vittoria per 2-1 del Forest in trasferta contro il Tottenham Hotspur ad aprile, una vittoria che si è rivelata fondamentale per la corsa dei Reds alla partecipazione alle coppe europee per la prima volta in 30 anni.

Il primo e unico gol del difensore per il Club, nell'1-1 contro il Wolverhampton Wanderers nel dicembre 2023, gli ha permesso di segnare in ciascuna delle quattro principali divisioni inglesi, delineando la sua impressionante ascesa nella piramide calcistica".