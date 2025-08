Ufficiale Charlotte, ecco il difensore inglese Harry Toffolo: ha firmato fino a dicembre 2028

Il Charlotte FC ha ufficializzato l’ingaggio del difensore inglese Harry Toffolo, che ha firmato un contratto di tre anni e mezzo con opzione fino al 2029. L’accordo è soggetto al rilascio del certificato di trasferimento internazionale (ITC) e del visto P-1. Toffolo, terzino sinistro di 29 anni, arriva dal Nottingham Forest, dove ha militato nelle ultime tre stagioni in Premier League.

"Toffolo è un difensore esperto che rispecchia perfettamente il profilo che cercavamo come soluzione a lungo termine per il ruolo di terzino sinistro", ha dichiarato il direttore generale Zoran Krneta. "La sua esperienza nella massima serie inglese e le sue qualità di leadership saranno fondamentali per rafforzare la nostra difesa in vista del finale di stagione e per il futuro".

Con oltre 300 presenze in carriera tra tutte le competizioni, Toffolo ha vestito le maglie di club in tutte e quattro le divisioni professionistiche inglesi. Con il Forest ha collezionato 46 presenze in Premier League (57 totali in tutte le competizioni), contribuendo alla permanenza del club nella massima serie dopo il ritorno nel 2022 Cresciuto calcisticamente nel vivaio del Norwich City, Toffolo ha rappresentato l’Inghilterra a livello giovanile (U18, U19, U20). Ha mosso i primi passi da professionista in prestito allo Swindon Town, dove ha totalizzato 30 presenze, un gol e 8 assist. In seguito ha giocato per Rotherham, Peterborough, Scunthorpe, Doncaster, prima di stabilirsi al Lincoln City, dove ha vinto la League Two ed è stato inserito nella PFA Team of the Season.

Il salto di qualità è arrivato con l’Huddersfield Town, dove ha brillato nella stagione 2021/22 conducendo la squadra alla finale playoff, persa proprio contro il Nottingham, dove si è poi trasferito. Ora una nuova avventura americana attende Toffolo negli States.