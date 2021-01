Il PSG non molla Dele Alli: si tratta sulla formula, l'inglese può arrivare in prestito

Proseguono i contatti tra Dele Alli e il Paris Saint-Germain. Le parti - secondo quanto riportato da Le10Sport - avrebbero già trovato la formula, con il centrocampista inglese in prestito per sei mesi. Leonardo vorrebbe invece acquistarlo a titolo definitivo, ma non prima della prossima finestra di mercato: le ultime ore saranno decisive per capire la fattibilità dell'operazione.