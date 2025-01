Ufficiale Il PSV perde un pezzo: addio a Oppegard, ha firmato con l'Auxerre in Ligue 1

Fredrik Oppegard, terzino sinistro norvegese di 22 anni, ha deciso di levare le tende dall'Olanda per volare in Francia e firmare con l'Auxerre fino al 2028, diventando così il primo giocatore del suo paese a indossare la maglia del club. Formato al PSV Eindhoven dopo aver iniziato la carriera in Norvegia, ha rapidamente fatto progressi nelle squadre giovanili prima di esordire tra i professionisti a soli 17 anni. Ha disputato 20 partite con il club olandese, di cui sei in competizioni europee.

Comunicato ufficiale

"Il giovane terzino sinistro norvegese (22 anni) ha firmato un contratto con il club fino al 2028. Una grande novità nella storia del club! Trasferito dal PSV Eindhoven, Fredrik Oppegård è il primo norvegese a indossare la maglia dell’AJA, dove ha firmato fino al 2028. Dopo aver iniziato a giocare a calcio nel suo paese, Fredrik è entrato nelle squadre giovanili del PSV Eindhoven, con cui ha fatto rapidi progressi, tanto da esordire nella sua carriera professionistica a soli 17 anni.

In totale, ha indossato la maglia del prestigioso club olandese 20 volte, di cui 6 nelle diverse competizioni europee (Champions League, Europa League, Conference League). Prestato per diversi mesi nelle ultime due stagioni al Go Ahead Eagles e all’Heracles Almelo, il nostro nuovo terzino sinistro ha acquisito ancora più esperienza, giocando regolarmente in Eredivisie (prima divisione olandese). Internazionale norvegese in tutte le categorie giovanili (dall’U15 all’U21), ora compie un ulteriore passo avanti nella sua carriera unendosi all’AJA", la chiosa dell'annuncio.