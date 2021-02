Il punto sulla Ligue 1 - Psg si riscatta, Lille e Lione si confermano

vedi letture

Il Paris Saint-Germain si riscatta dopo la sconfitta contro il Loriente andando a vincere il Classique contro il Marsiglia. In vetta, però, c'è sempre il Lille che batte il Nantes. Non cambia sostanzialmente nulla nelle zone alte della classifica dopo le gare della 24/a giornata. La squadra di Galtier vince contro il Nantes per 2-0 grazie alla doppietta di Jonathan David. Quella di Pochettino, invece, vince con il medesimo punteggio trascinata da Neymar e Icardi. Lillle in vetta con due punti di vantaggio sul Lione e tre sul PSG.

Vince fuori casa anche il Monaco, trascinato da Golovin, autore di una tripletta, nel 4-3 contro il Nimes: a segno anche Volland. Il St. Etienna batte in casa il Metz, mentre il Nizza ne rifila tre all'Angers. Vittoria casalinga per il Montpellier sul Dijon per 4-2. Non fallisce l'appuntamento nemmeno il Brest che batte in rimonta il Bordeaux.

Nelle gare giocate sabato, successo per il Lorient, di misura, sul Reims e del Lione (3-0) sullo Strasbugo. Pari a reti inviolate tra Lens e Rennes.

Risultati

Lorient-Reims 1-0

Lione-Strasburgo 3-0

Lens-Rennes 0-0

Brest-Bordeaux 2-1

Montpellier-Dijon 4-2

Nizza-Angers 3-0

Nimes-Monaco 3-4

St.Etienne-Metz 1-0

Nantes-Lille 0-2

Marsiglia-PSG 0-2

Classifica

Lille 54

Lione 52

PSG 51

Monaco 48

Rennes 39

Lens 36

Angers 34

Metz 33

Marsiglia 33

Montpellier 32

Bordeaux 30

Brest 30

Nizza 29

Reims 28

St.Etienne 26

Strasburgo 25

Lorient 22

Nantes 19

Nimes 16

Dijon 15