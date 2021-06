Il Rayo Vallecano torna in Liga: Girona rimontato nel ritorno della finale play-off

Notte di festa per il Rayo Vallecano, che ha conquistato l'ottava promozione in Liga della propria storia. Gli uomini di Iraola si sono imposti per due a zero sul campo del Girona, ribaltando il due a uno ottenuto dai biancorossi nell'andata della finale play-off di Segunda Division. Decisive le reti di Alvaro Garcia e Trejo: a nulla è servito l'assalto finale della squadra di Rodriguez, che non è riuscita ad approfittare della superiorità numerica occorsa dopo l'espulsione al 56' di Emi Velazquez.