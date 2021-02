Il Real Madrid perde anche Carvajal. Zidane: "Sono preoccupato da tutti questi infortuni"

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, lancia l'allarme dopo l'ennesimo infortunio subito da un suo giocatore, nella fattispecie Dani Carvajal che ora rischia di saltare la sfida contro l'Atalanta: "Non capisco il motivo di tutti questi infortuni, sono preoccupato. Mi dispiace per Carvajal, ha giocato molto bene per 25' ed è un giocatore molto importante per noi. Chiaramente sono dispiaciuto perlui, non riesco a spiegarmi tutti questi infortuni".