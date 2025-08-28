Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Ramazani via dalla Premier: il classe 2001 preferisce andare in prestito al Valencia

Ramazani via dalla Premier: il classe 2001 preferisce andare in prestito al ValenciaTUTTO mercato WEB
ieri alle 23:50Calcio estero
di Yvonne Alessandro

Anche Largie Ramazani non resta al Leeds. Dopo la promozione in Premier League raggiunta, l'ala sinistra belga classe 2001 ha preferito affrontare una sfida lontana dall'Inghilterra. Sempre in Europa, precisamente in Spagna e ne LaLiga, da qui l'annuncio ufficiale come nuovo giocatore del Valencia in prestito annuale. Il giocatore però si riserva un contratto valido con il club inglese fino all'estate del 2028, del quale verrà discusso a fine stagione 2025-26.

Comunicato ufficiale
"Il Valencia CF ha raggiunto un accordo con il Leeds United per l’ingaggio di Largie Ramazani. L’esterno di 24 anni (Berchem-Sainte-Agathe, Belgio, 27/02/2001) arriva al Camp de Mestalla in prestito per la stagione 2025-26 e apporterà alla squadra guidata da Carlos Corberán qualità come velocità, imprevedibilità e verticalità, essendo un calciatore capace di accelerare il gioco offensivo e creare situazioni di pericolo nell’area avversaria da diverse posizioni.

Internazionale nelle selezioni giovanili del Belgio e cresciuto nei settori giovanili dell’RSC Anderlecht e del Charlton Athletic, Ramazani ha firmato nel 2017 con il Manchester United, club con il quale ha esordito nel calcio d’élite prima di trasferirsi, nel 2020, alla UD Almería. In Spagna, il nuovo giocatore del Valencia CF ha già mostrato il suo potenziale con gol e assist, offrendo buone prestazioni in oltre 100 partite, fino a quando, nel 2024, il Leeds United ne ha acquisito il cartellino.

Nella scorsa stagione, il calciatore belga ha disputato 31 partite, segnando sette gol e fornendo due assist ai suoi compagni, contribuendo così al ritorno del club inglese in Premier League".

