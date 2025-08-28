Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Siracusa, arriva anche il difensore. In prestito dalla Fiorentina ecco Krastev

Siracusa, arriva anche il difensore. In prestito dalla Fiorentina ecco KrastevTUTTO mercato WEB
© foto di Giacomo Morini
ieri alle 23:32Serie C
di Claudia Marrone

Dopo l'arrivo di Juan Ignacio Molina per l'attacco, annunciato questo pomeriggio, il Siracusa mette anche a segno il colpo per la difesa: in prestito dalla Fiorentina arriva il bulgaro classe 1997 Dimo Krastev, che la scorsa stagione ha militato tra le fila della Ternana.
Ecco la nota del club aretuseo:

"𝘿𝙞𝙢𝙤 𝙆𝙧𝙖𝙨𝙩𝙚𝙫 𝙚̀ 𝙪𝙣 𝙣𝙪𝙤𝙫𝙤 𝙘𝙖𝙡𝙘𝙞𝙖𝙩𝙤𝙧𝙚 𝙙𝙚𝙡 𝙎𝙞𝙧𝙖𝙘𝙪𝙨𝙖
𝘋𝘪𝘧𝘦𝘯𝘴𝘰𝘳𝘦 𝘣𝘶𝘭𝘨𝘢𝘳𝘰 𝘤𝘭𝘢𝘴𝘴𝘦 ‘97, 𝘢𝘳𝘳𝘪𝘷𝘢 𝘪𝘯 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘵𝘪𝘵𝘰 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘍𝘪𝘰𝘳𝘦𝘯𝘵𝘪𝘯𝘢. 𝘕𝘦𝘭𝘭’𝘶𝘭𝘵𝘪𝘮𝘢 𝘴𝘵𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘩𝘢 𝘷𝘦𝘴𝘵𝘪𝘵𝘰 𝘭𝘢 𝘮𝘢𝘨𝘭𝘪𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘛𝘦𝘳𝘯𝘢𝘯𝘢 𝘪𝘯 𝘚𝘦𝘳𝘪𝘦 𝘊 𝘦 𝘪𝘯 𝘱𝘳𝘦𝘤𝘦𝘥𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘩𝘢 𝘢𝘷𝘶𝘵𝘰 𝘦𝘴𝘱𝘦𝘳𝘪𝘦𝘯𝘻𝘦 𝘪𝘯 𝘚𝘦𝘳𝘪𝘦 𝘉 𝘤𝘰𝘯 𝘊𝘢𝘵𝘢𝘯𝘻𝘢𝘳𝘰 𝘦 𝘍𝘦𝘳𝘢𝘭𝘱𝘪𝘴𝘢𝘭𝘰̀
𝘐𝘭 𝘤𝘢𝘭𝘤𝘪𝘢𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘴𝘪 𝘦̀ 𝘨𝘪𝘢̀ 𝘶𝘯𝘪𝘵𝘰 𝘢𝘭 𝘨𝘳𝘶𝘱𝘱𝘰 𝘴𝘲𝘶𝘢𝘥𝘳𝘢 𝘦 𝘴𝘢𝘳𝘢̀ 𝘢 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘴𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘮𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳 𝘛𝘶𝘳𝘢𝘵𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘴𝘴𝘪𝘮𝘪 𝘪𝘮𝘱𝘦𝘨𝘯𝘪 𝘶𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘢𝘭𝘪".

Solo con TIMVISION hai DAZN e PRIME in promo a soli 19,99€ per i primi 5 mesi. Attiva ora Online!
Articoli correlati
Fiorentina, Krastev può tornare in Bulgaria: il centrale classe 2003 piace al Levski... Fiorentina, Krastev può tornare in Bulgaria: il centrale classe 2003 piace al Levski Sofia
Ternana, dalla Fiorentina arriva in prestito il difensore Dimo Krastev Ternana, dalla Fiorentina arriva in prestito il difensore Dimo Krastev
Ternana, Bogdan verso la risoluzione. Al suo posto arriverà Krastev Ternana, Bogdan verso la risoluzione. Al suo posto arriverà Krastev
Altre notizie Serie C
Pro Vercelli, Santoni: "Non prenderemo Turco. Rosa completa, non penso ci saranno... Pro Vercelli, Santoni: "Non prenderemo Turco. Rosa completa, non penso ci saranno uscite"
Vicenza, Zamuner: "Alessio e Cavion rimangono, cerchiamo sistemazione per Cester... Vicenza, Zamuner: "Alessio e Cavion rimangono, cerchiamo sistemazione per Cester e Fantoni"
Donnarumma si presenta: "Sono a Lumezzane con l'intento di fare un campionato importante"... Donnarumma si presenta: "Sono a Lumezzane con l'intento di fare un campionato importante"
Siracusa, arriva anche il difensore. In prestito dalla Fiorentina ecco Krastev UfficialeSiracusa, arriva anche il difensore. In prestito dalla Fiorentina ecco Krastev
La Casertana sogna il colpo a centrocampo. Proposto biennale ad Armellino dell'Avellino... TMWLa Casertana sogna il colpo a centrocampo. Proposto biennale ad Armellino dell'Avellino
Rimini, nessun colpo in entrata. Ma arriva la cessione di Jallow alla Fiorentina UfficialeRimini, nessun colpo in entrata. Ma arriva la cessione di Jallow alla Fiorentina
Bucaro, parole di ex: "La fortuna del Foggia è avere Delio Rossi in panchina" TMW RadioBucaro, parole di ex: "La fortuna del Foggia è avere Delio Rossi in panchina"
Salernitana, non solo Tonin: testa a testa col Benevento per Biasci Salernitana, non solo Tonin: testa a testa col Benevento per Biasci
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Milan, che combini? La caccia al grande 9 finisce con... Un falso nueve! Perché Furlani ha scelto Allegri e Tare? Sono davvero gli uomini giusti per il player trading?
Le più lette
1 Milan, che combini? La caccia al grande 9 finisce con... Un falso nueve! Perché Furlani ha scelto Allegri e Tare? Sono davvero gli uomini giusti per il player trading?
2 Il Newcastle chiama l'agente di Lautaro, lui non risponde neanche: il Toro vuole solo l'Inter
3 Il Milan accoglie Nkunku e riflette su Santi Gimenez. Anche a causa della tegola Jashari
4 Mainoo insiste: vuole lasciare il Man United, ma in prestito. Arriva la risposta del club
5 Sfuma Lapadula, ma il Pescara guarda comunque in casa Spezia: sondaggio per Verde
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Sorteggio Champions, dal PSG al Real fino all'Union SG: tutte le avversarie delle 4 italiane
Immagine top news n.1 Tutto quello che c'è da sapere su Europa e Conference League: risultati e fasce
Immagine top news n.2 Il Milan accoglie Nkunku e riflette su Santi Gimenez. Anche a causa della tegola Jashari
Immagine top news n.3 Nkunku è appena atterrato a Milano: domani in programma le visite mediche coi rossoneri
Immagine top news n.4 Hojlund al Napoli, ci siamo. Operazione con il Manchester United da 45 milioni di euro
Immagine top news n.5 Champions League, tutte le avversarie di Inter, Juventus, Napoli e Atalanta nel girone
Immagine top news n.6 Milan, pessime notizie su Jashari: frattura composta al perone destro. Non si opera
Immagine top news n.7 Milan, Allegri sul mercato: "Mi aspetto tanto da Gimenez. Vlahovic? Mai chiesto"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Come è cambiato e come cambierà il Genoa col calciomercato Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Sogliano e i colpi da Europa per l'Hellas Verona
Immagine news podcast n.2 Marotta spiega la strategia mercato dell'Inter. Ma forse ha detto una bugia...
Immagine news podcast n.3 Nico Paz: come funziona la recompra del Real Madrid? E i sogni Inter e Spurs...
Immagine news podcast n.4 Serie A in campo: otto volti nuovi da seguire nelle gare di oggi
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Bucaro, parole di ex: "La fortuna del Foggia è avere Delio Rossi in panchina"
Immagine news Serie A n.2 Brambati: ”Milan peggiore dell’anno scorso. Troppe persone vogliono decidere”
Immagine news Serie A n.3 Fattori: "Se Conte vorrà altri giocatori forti, faccia bene in Champions League"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 agosto
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Gosens: "Sofferto anche per merito del Polissya. Piccoli? Molto più maturo"
Immagine news Serie A n.3 Balotelli in Australia? Il ds del Perth Glory: "Sarebbe fantastico, ma è un'impresa ardua"
Immagine news Serie A n.4 Il Newcastle chiama l'agente di Lautaro, lui non risponde neanche: il Toro vuole solo l'Inter
Immagine news Serie A n.5 Hojlund si avvicina, Rinaudo: "Il Napoli ormai attrae giocatori di un certo livello"
Immagine news Serie A n.6 Lo squalo Azon si presenta: "Ipswich grande squadra, McKenna mi ha dato fiducia"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sfuma Lapadula, ma il Pescara guarda comunque in casa Spezia: sondaggio per Verde
Immagine news Serie B n.2 Mantova, sospiro di sollievo: il virus dà tregua alla squadra. Per ora out il solo Maggioni
Immagine news Serie B n.3 L'Avellino sbaraglia la concorrenza: in attacco arriva Biasci. Firma un biennale con opzione
Immagine news Serie B n.4 Reggiana-Empoli, i convocati di Dionigi: con Sampirisi, ancora out Girma e Urso
Immagine news Serie B n.5 Mantova, Possanzini: "Pescara squadra organizzata, ma abbiamo l'urgenza di fare bene"
Immagine news Serie B n.6 La Lega Serie B lancia LaB Channel su One Football TV
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Pro Vercelli, Santoni: "Non prenderemo Turco. Rosa completa, non penso ci saranno uscite"
Immagine news Serie C n.2 Vicenza, Zamuner: "Alessio e Cavion rimangono, cerchiamo sistemazione per Cester e Fantoni"
Immagine news Serie C n.3 Donnarumma si presenta: "Sono a Lumezzane con l'intento di fare un campionato importante"
Immagine news Serie C n.4 Siracusa, arriva anche il difensore. In prestito dalla Fiorentina ecco Krastev
Immagine news Serie C n.5 La Casertana sogna il colpo a centrocampo. Proposto biennale ad Armellino dell'Avellino
Immagine news Serie C n.6 Rimini, nessun colpo in entrata. Ma arriva la cessione di Jallow alla Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Napoli Women, Vivien Beil appende le scarpette al chiodo. Entra nello staff di Sassarini
Immagine news Calcio femminile n.2 Inter, Csiszar: "Scontente del risultato. Ora testa alla qualificazione in Europa Cup"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Roma trova lo Sparta Praga, Inter per l'altra Europa. I risultati di W Champions League
Immagine news Calcio femminile n.4 Inter eliminata dalla Champions, Piovani: "Contento per la prestazione, meno il risultato"
Immagine news Calcio femminile n.5 Nadim annuncia l'addio al Milan. E non risparmia una frecciata all'allenatrice Bakker
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Rossettini: "Partita un po' più sofferta del previsto. In finale con la formazione migliore"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Messi e Cristiano Ronaldo? Come Magic e Bird…