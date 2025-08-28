Ufficiale
Siracusa, arriva anche il difensore. In prestito dalla Fiorentina ecco Krastev
TUTTO mercato WEB
Dopo l'arrivo di Juan Ignacio Molina per l'attacco, annunciato questo pomeriggio, il Siracusa mette anche a segno il colpo per la difesa: in prestito dalla Fiorentina arriva il bulgaro classe 1997 Dimo Krastev, che la scorsa stagione ha militato tra le fila della Ternana.
Ecco la nota del club aretuseo:
"𝘿𝙞𝙢𝙤 𝙆𝙧𝙖𝙨𝙩𝙚𝙫 𝙚̀ 𝙪𝙣 𝙣𝙪𝙤𝙫𝙤 𝙘𝙖𝙡𝙘𝙞𝙖𝙩𝙤𝙧𝙚 𝙙𝙚𝙡 𝙎𝙞𝙧𝙖𝙘𝙪𝙨𝙖
𝘋𝘪𝘧𝘦𝘯𝘴𝘰𝘳𝘦 𝘣𝘶𝘭𝘨𝘢𝘳𝘰 𝘤𝘭𝘢𝘴𝘴𝘦 ‘97, 𝘢𝘳𝘳𝘪𝘷𝘢 𝘪𝘯 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘵𝘪𝘵𝘰 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘍𝘪𝘰𝘳𝘦𝘯𝘵𝘪𝘯𝘢. 𝘕𝘦𝘭𝘭’𝘶𝘭𝘵𝘪𝘮𝘢 𝘴𝘵𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘩𝘢 𝘷𝘦𝘴𝘵𝘪𝘵𝘰 𝘭𝘢 𝘮𝘢𝘨𝘭𝘪𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘛𝘦𝘳𝘯𝘢𝘯𝘢 𝘪𝘯 𝘚𝘦𝘳𝘪𝘦 𝘊 𝘦 𝘪𝘯 𝘱𝘳𝘦𝘤𝘦𝘥𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘩𝘢 𝘢𝘷𝘶𝘵𝘰 𝘦𝘴𝘱𝘦𝘳𝘪𝘦𝘯𝘻𝘦 𝘪𝘯 𝘚𝘦𝘳𝘪𝘦 𝘉 𝘤𝘰𝘯 𝘊𝘢𝘵𝘢𝘯𝘻𝘢𝘳𝘰 𝘦 𝘍𝘦𝘳𝘢𝘭𝘱𝘪𝘴𝘢𝘭𝘰̀
𝘐𝘭 𝘤𝘢𝘭𝘤𝘪𝘢𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘴𝘪 𝘦̀ 𝘨𝘪𝘢̀ 𝘶𝘯𝘪𝘵𝘰 𝘢𝘭 𝘨𝘳𝘶𝘱𝘱𝘰 𝘴𝘲𝘶𝘢𝘥𝘳𝘢 𝘦 𝘴𝘢𝘳𝘢̀ 𝘢 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘴𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘮𝘪𝘴𝘵𝘦𝘳 𝘛𝘶𝘳𝘢𝘵𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘴𝘴𝘪𝘮𝘪 𝘪𝘮𝘱𝘦𝘨𝘯𝘪 𝘶𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘢𝘭𝘪".
Altre notizie Serie C
Editoriale di Marco Conterio Milan, che combini? La caccia al grande 9 finisce con... Un falso nueve! Perché Furlani ha scelto Allegri e Tare? Sono davvero gli uomini giusti per il player trading?
Le più lette
1 Milan, che combini? La caccia al grande 9 finisce con... Un falso nueve! Perché Furlani ha scelto Allegri e Tare? Sono davvero gli uomini giusti per il player trading?
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile