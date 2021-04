Il rigore di Can non va giù al Borussia. Sul sito del club si parla di "decisione sbagliata"

"A termini di regolamento questa è una decisione sbagliata. Can aveva deliberatamente giocato la palla con la testa, come sottolineato dagli esperti di Sky". Così sul sito ufficiale del Borussia Dortmund si commenta l'episodio che ha cambiato il corso della gara, ovvero il rigore concesso al Manchester City al 55° per un tocco con la mano di Emre Can in area. Una decisione che evidentemente non è stata digerita dai gialloneri come testimoniano anche le dichiarazioni del'ex juventino e del tecnico Terzic a fine gara.