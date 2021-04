"Il segreto della mia longevità? Mi ispiro a Maldini". Rivedi Thiago Silva dopo Chelsea-Porto

Thiago Silva, difensore del Chelsea, ha commentato ai microfoni di Sky la sconfitta per 0-1 nel ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Porto, che non ha compromesso l'accesso alle semifinali dei Blues: "Non abbiamo fatto una grandissima partita oggi, ma avevamo fatto il nostro lavoro all'andata vincendo per 2-0. Oggi era una gara molto più difficile ed è stato un peccato subire il gran gol di Taremi nel finale. Però, sono contentissimo di arrivare in semifinale. Speriamo alla fine di poter festeggiare questo trofeo".

Quale è il segreto di questa tua seconda giovinezza?

"Il segreto è il lavoro. In tutta la mia carriera mi sono sempre preparato bene, seguendo l'esempio di Maldini che ha giocato fino a 40 anni nel Milan. Gli ultimi sei mesi ho giocato insieme a lui ed era straordinario. A 36 anni sono ancora in una grande squadra, giocando la Champions che è la competizione più importante al mondo per club. Sono contento di seguire la strada di Maldini".

Senza qualità e sacrificio non si arriva a giocare a questi livelli.

"Giocare queste partite di alto livello non è facile. Anche Pepe sta riuscendo a farlo, quindi complimenti a lui. Spero di continuare così e di arrivare al Mondiale in Qatar".

Senti la differenza tra Lampard e Tuchel?

"Sono allenatori diversi. Lampard sta iniziando la sua carriera e nel futuro diventerà un grandissimo