Ufficiale Il talento Fraser lascia il Wolverhampton in prestito: giocherà nello Zulte Waregem

Prima avventura lontano da casa per Nathan John Mark Fraser. Il talento del Wolverhampton, 19 anni, si trasferisce in Belgio: attraverso i propri canali ufficiali, lo Zulte Waregem ha annunciato di aver acquistato in prestito il giocatore fino al termine della stagione.

Fraser è nato a Wolverhampton il 22 febbraio 2005 ed è cresciuto nel settore giovanile degli Wolves, con cui ha debuttato in prima squadra lo scorso 29 agosto, segnando un gol nel 5-0 al Blackpool in Carabao Cup. A gennaio ha trovato la rete anche in FA Cup, contro il Brentford, mentre in Premier ha disputato 7 partite (di cui una da titolare) senza andare a segno.