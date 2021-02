Il tecnico del Caen: "Neymar è un piagnucolone". Il padre: "Piange perché ci sono allenatori come te"

Neymar jr. si è nuovamente infortunato e non sarà a disposizione di Mauricio Pochettino per le prossime 4 settimane. L'ennesimo problema fisico del brasiliano è arrivato durante la sfida contro il Caen, quando è uscito dal campo dopo un duro intervento di un avversario. Il tecnico del Caen, Pascal Dupraz, a fine partita lo ha definito un piagnucolone: "Trae vantaggio dall'indulgenza degli arbitri. Non discuto che si sia infortunato, ma è dannoso per la sua squadra e per lui. Deve comportarsi come Platini o Cruyff". Immediata è arrivata la risposta del padre del fuoriclasse: "Deve piangere perché ci sono allenatori come te, arbitri di quel livello, giornalisti di parte e codardi nello sport. Sì, deve piangere. Ma il mio pianto e il suo, quello di mio figlio, quello dell'atleta, della magia del calcio, durerà una notte e poi si rialzerà, come sempre, per battere tutti" .