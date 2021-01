Il Tottenham di Mourinho vola in finale di Coppa di Lega: 2-0 a un generoso Brentford

vedi letture

È il Tottenham la prima finalista della Coppa di Lega inglese. Missione compiuta per i ragazzi di José Mourinho, che battono 2-0 il Brentford grazie alle reti di Sissoko al 12' e di Son al 70'. Spurs salvati dal VAR al 63', quando è stato annullato per fuorigioco il gol di Toney. In finale i londinesi affronteranno la vincente del derby di Manchester, in programma domani.