Il Tottenham pensa subito al dopo Mourinho: contatti con Brendan Rodgers

Il Tottenham pensa già al futuro dopo l'addio di José Mourinho. La società londinese - come riportato dal Sun -, ha avviato i contatti con l'attuale manager del Leicester Brendan Rodgers: al momento non ci sono state trattative, ma gli Spurs stanno studiando le mosse per convincere l'ex Liverpool. Il tutto dipenderà anche dal budget messo a disposizione per la prossima finestra di mercato.