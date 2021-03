Inghilterra, Bellingham ci sarà. Grazie al cambio delle regole sul Covid-19 in Germania

Jude Bellingham, centrocampista del Borussia Dortmund, potrà rispondere alla chiamata dell’Inghilterra per le gare di qualificazione a Qatar 2022 grazie alle nuove norme sul rischio Covid-19 che le autorità tedesche hanno emanato nella giornata di ieri. Regole che prevedono l’esenzione della quarantena per gli sportivi d’élite come appunto il classe 2003. Il giocatore quindi non dovrà isolarsi per 14 giorni al suo ritorno in Germania dopo la pausa per gli impegni delle nazionali. Un’eventualità quest’ultima che avrebbe spinto il Borussia Dortmund a non lasciar partire il calciatore per rispondere alla chiamata dell’Inghilterra.