Inghilterra-Ucraina, Zinchenko: "I giocatori del Manchester City sono i più pericolosi"

Oleksandr Zinchenko ha parlato dell'Inghilterra, prossimo avversario dell'Ucraina a Euro 2020. E sui giocatori più pericolosi: "L'avversario più forte contro cui abbia mai giocato? L'ho detto più volte, sono i giocatori del Manchester City, quelli che io vedo ogni giorno in allenamento. Raheem Sterling è una delle ali più forti al mondo e in questo momento è in una forma straordinaria. È eccezionale e fa davvero la differenza. Dovremo fare attenzione e cercare di trovare il modo di fermarlo. È l'uomo in più ora".