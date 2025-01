Ufficiale Jordy Clasie rinnova con l'AZ: il 33enne centrocampista ha firmato fino al 2028

Jordy Clasie, uno dei calciatori più talentuosi dell'Eredivisie, ha concordato un prolungamento del contratto di tre anni con l'AZ Alkmaar. Il nuovo accordo durerà quindi fino al 30 giugno 2028: "Clasie gioca con la maglia dell'AZ dal 2019. Il centrocampista fu acquistato dal Southampton FC", si legge sul sito ufficiale.

"Il diciassette volte nazionale olandese, che è arrivato terzo con la nazionale durante la Coppa del Mondo 2014, ha giocato anche per Feyenoord, Excelsior Rotterdam e Club Brugge. Tuttavia, in nessun altro posto il centrocampista ha giocato più partite come nell'AZ 1: ben 204, di cui 52 in Europa, un record per il club".

Clasie è felice della fiducia che gli è stata accordata: "Ho già detto che mi sento davvero a casa all'AZ. Le persone, il modo di lavorare e le prospettive future fanno sì che io sia felice di prolungare il mio contratto per altri tre anni. Tutto è possibile all'AZ. Quando mi guardo intorno vedo tanti giocatori giovani e vogliosi. C'è la cultura di voler migliorare ogni giorno. Mi piace condividere la mia esperienza con i ragazzi per aiutarli a migliorare e credo che l’AZ sia sulla strada giusta per continuare a fare progressi a livello sportivo. Lo dico non solo per il periodo in cui ci troviamo attualmente, ma soprattutto perché la visione dell'AZ è forte. Si avvicinano tempi promettenti".