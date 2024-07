Ufficiale Justin Smith non vuole fare la comparsa e lascia il Nizza: ha firmato con l'Espanyol

vedi letture

Una sola apparizione con la maglia del Nizza in Coppa di Francia è bastata a Justin Smith per decidere di levare le tende. Infatti il difensore di 21 anni ha interrotto il suo contratto con Le Gym, che durava fino al 2026, per trasferirsi a titolo definitivo all'Espanyol. Ceduto dal PSG all'età di 16 anni, il difensore centrale ha trascorso la maggior parte della sua carriera in prestito alle squadre di Ligue 2 Quevilly e Avranches.

Ora per il parigino classe 2003 c'è la Spagna e LaLiga che lo attendono, con una stagione di rilancio per il club catalano appena promosso nella massima serie spagnola. Il costo del trasferimento, ad ogni modo, non è stato rivelato.

Il comunicato d'addio. "Justin Smith (21) si è trasferito a Espanyol Barcellona.

Allenato al Le Gym, Justin Smith lascerà il club nell'estate del 2024. In grado di giocare come centrocampista difensivo o difensore centrale, l'internazionale canadese U-20 è diretto in Catalogna, dove giocherà per l'Espanyol Barcellona, promosso nella Liga.

Justin Smith ha fatto la sua comparsa nella squadra professionistica di Le Gym nell'estate del 2021, dove ha giocato nelle partite di riscaldamento, prima di essere ceduto in prestito al QRM in L2 (2022-23) e poi all'Avranches in National (2023-24).

L'OGC Nice gli augura ogni successo per la sua carriera futura".