Kalimuendo e l'incontro con Ronaldo: "Avevo gli occhi tipo... Wow! Non lo scorderò mai"

Arnaud Kalimuendo, attaccante del PSG in prestito al Lens che fa parte della scuderia dell'agenzia di Totti, ha parlato a Goal France ricordando i complimenti ricevuti da parte di Cristiano Ronaldo per la tripletta segnata nella finalina del Mondiale U17 vinta dalla Francia contro l'Olanda nel 2019: "È successo tutto così in fretta. Stavamo andando a ritirare la nostra medaglia e il capo della nostra delegazione ha detto a Ronaldo "è stato lui a segnare i tre gol" e lui ha risposto "ho visto, congratulazioni. Devi continuare così". L'ho guardato con degli occhi tipo... Wow! Ero in totale soggezione. Quelle parole non le dimenticherò mai, è stato incredibile".