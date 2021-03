Keane e la crisi del Liverpool: "Non giocano da squadra, Klopp dovrebbe preoccuparsi"

Il Liverpool cade ancora tra le mura amiche di Anfield, trovando la terza sconfitta consecutiva casalinga, nel pomeriggio contro il Fulham. Negli studi di Sky Sports, Roy Keane, ex capitano del Manchester United e oggi noto opinionista tv, ha commentato il periodo della squadra di Klopp, provando a trovare le ragioni della striscia negativa: "La mia paura più grande per i risultati del Liverpool è che non stanno giocando da squadra - ha detto l'ex capitano dei Red Devils -. Non sono squadra, i segnali ci sono stati negli ultimi mesi e tu pensi: "Sono davvero così male?". E' un periodo di crisi, ovviamente. Non giocano come una squadra e questa dovrebbe essere la più grande preoccupazione del tecnico".