Kempes sul futuro di Messi: "Al Barça sta bene ma per vincere meglio City, PSG o Bayern"

vedi letture

Per cercare di decifrare il futuro di Leo Messi SportBILD ha scelto di interpellare una leggenda del calcio argentino come Mario Kempes: "Messi è combattuto - ha spiegato El Matador -. Si trova molto a suo agio a Barcellona ma si rende conto che le possibilità di vincere di nuovo la Champions League con il Barça sono poche . Negli ultimi anni i catalani sono sempre stati eliminati molto presto e il club ha grandi difficoltà a costruire una squadra vincente a causa della situazione finanziaria. Quali sono i club migliori per lui? A mio avviso dovrebbe riunirsi con Guardiola, andare al Paris Saint-Germain o al Bayern . Sono i club che hanno i soldi o i giocatori necessari per vincere".