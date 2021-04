Koeman dopo il k.o. nel Clasico: "C'è un rigore su Braithwaite, ma dobbiamo stare zitti"

Non sembra aver per nulla digerito la direzione arbitrale di Gil Manzano nel Clasico Ronald Koeman, che dopo la sconfitta contro il Real Madrid ha dichiarato: "C'è un rigore su Braithwaite, mi sembra chiarissimo. Ma dobbiamo accettarlo e stare zitti. Ho già detto quello che penso: non dico che abbiamo perso per via dell'arbitro, ma ci sono sicuramente episodi che ci hanno condizionato". Il tecnico del Barcellona è però deciso a guardare avanti: "Sono molto ottimista per quel che riguarda il campionato. Mancano otto giornate, reagiremo e lotteremo".