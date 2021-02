Koeman lancia l'allarme: il Barcellona è alle corde. Troppi impegni e infortuni in serie

vedi letture

Ronald Koeman ha lanciato l'allarme: "Ci sono tante partite, la squadra è logora. Sono impressionato". E a Barcellona cominciano seriamente a preoccuparsi per la salute dei giocatori, al di là di una stagione difficile, che con ogni probabilità si chiuderà senza titoli. Messi e compagni hanno giocato nel 2021 ben 12 partite in 39 giorni. Di queste, ben quattro (due in Copa del Rey e due in Supercoppa di Spagna) hanno avuto un epilogo ai supplementari o ai calci di rigore. Il prossimo mese vedrà i blaugrana impegnati su tre fronti e dovranno disputare ben otto match. Un tour de force che sta mettendo a dura prova una squadra falcidiata dagli infortuni: Dest, Piqué, Araujo, Pjanic, Sergi Roberto, Coutinho, Ansu Fati e Braithwaite erano assenti ieri nella sconfitta di Siviglia, e tanti elementi sembrano stremati perché non hanno avuto modo di rifiatare. Una situazione molto complicata, che pone l'accento ancora una volta sull'inadeguatezza della rosa e sugli errori commessi negli ultimi anni in sede di mercato.