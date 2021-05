L'Ajax veste di nerazzurro. I campioni dei Paesi Bassi esibiscono la nuova divisa nel Klassiker

L'Ajax vestirà di nerazzurro. Il club olandese ha svelato la nuova maglia away, disegnata da Adidas. I campioni dei Paesi Bassi hanno esibito la nuova divisa già nel corso del De Klassiker contro il Feyenoord, partita per la cronaca vinta per 0-3. Il completo, che vede anche pantaloncini e calzettoni azzurri, vede anche la presenza del verde menta che delinea le strisce nerazzurre. Si attende a questo punto l'uscita della nuova maglia home.

The new Ajax Away jersey signed by our captain @DT10_Official 😍

If you want this: click below❗️#feyaja #Klassieker

— AFC Ajax (@AFCAjax) May 9, 2021